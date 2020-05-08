08.05.2020 (10:19)

Командующий Черноморским флотом поздравил с Днем Победы военнослужащих, ветеранов и жителей Крыма

Текст поздравления командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова:

«Уважаемые моряки-черноморцы, севастопольцы и крымчане, дорогие наши ветераны!

От имени Военного Совета Черноморского флота поздравляю матросов, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков, офицеров, адмиралов и генералов, гражданский персонал флота, ветеранов войны и Вооруженных Сил, тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 76-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Мы помним великий подвиг наших воинов и тружеников тыла, подвиг который был рожден в горниле этой беспощадной войны. Он сильнее времени и крепче гранита памятников, стоящих на политой кровью земле.

Победа 1945 года - это наша национальная гордость, наша слава и наша память о цене, которую мы за неё заплатили.

Сегодня наш человеческий и гражданский долг перед погибшими и ныне живущими - уберечь мир, сделать его безопасным и стабильным, не позволить фашизму вновь появиться в нашем доме.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу отвагу, честь, доблесть и мужество! Вы учите патриотизму нынешнее поколение защитников Отечества, которое не подведет, когда придёт время серьезных испытаний.

Сегодня День Победы мы встречаем в непростых условиях, но нам не привыкать к испытаниям на прочность. В связи со сложной обстановкой торжественной прохождение парадных расчётов состоится позже, а 9 мая в городе-герое Севастополе, где родился, окреп и завоевал свою славу Черноморский флот, мы проведём морской и воздушный парады, которые будут транслироваться по телевидению. Это наш подарок жителям Севастополя и Крыма.

Также состоятся праздничные мероприятия и в городах-героях Причерноморья – Новороссийске и Керчи, где прозвучат залпы артиллерийского салюта во славу воинов-победителей и потомству в пример.

Желаю вам, дорогие товарищи и боевые друзья крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества.

Поздравляю вас с всенародным праздником – Днём Великой Победы!»

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице