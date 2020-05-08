08.05.2020 (08:42)

Первая колонна с военнослужащими Минобороны России и специальной техникой совершает марш с аэродрома Орио-аль-Серио города Бергамо на аэродром Виллафранка

Первая колонна с военнослужащими Минобороны России и специальной техникой выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии совершает марш с пункта временной дислокации аэродром Орио-аль-Серио города Бергамо на аэродром Виллафранка города Вероны.

По прибытию на аэродром будет осуществлена погрузка личного состава и техники на российские самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на Родину.

8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и 4 единицы специальной техники.

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