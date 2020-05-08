08.05.2020 (08:38)

Подразделения РХБ защиты Черноморского флота провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы (КВМБ) в Севастополе.

В ходе мероприятия были обработаны здания, сооружения, места стоянки кораблей и причальные территории в пунктах постоянной дислокации сил и расположения объектов КВМБ.

Специальная дезинфекция производилась с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и тепловых машин ТМС-65У.

Внутренние помещения зданий и сооружений были обработаны группой дезинфекторов из Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) с применением генераторов холодного тумана.

Военнослужащие подразделений РХБЗ провели санитарную обработку наружных поверхностей мест несения службы суточным нарядом, мест проживания и приёма пищи универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

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