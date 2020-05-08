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08.05.2020 (08:26)

В Бурятии с участием военнослужащих ВВО открыты памятники Героям-землякам

В канун празднования 75-летия Дня Великой Победы, с участием командования и военнослужащих общевойскового объединения из состава Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия,  прошли торжественные мероприятия по случаю открытия сразу четырех памятников Героям Советского Союза.

Ранее бронзовые бюсты героев-земляков Георгия Москалева, Базара Ринчино, Осипа Денисова и Петра Харитонова были установлены на территории четырех школ и гимназий в разных районах города Улан-Удэ. Дополнительно выполнено благоустройство прилегающих к ним территорий, проведена укладка бордюров, тротуарной плитки, осуществлена высадка деревьев и декоративных насаждений.

Открытие памятников Героям Советского Союза -  уроженцев Бурятии, прошло также с участием членов Правительства республики, представителей городских властей. Помимо этого в торжественных мероприятиях приняли участие родственники героев.

Основные мероприятия на территории городов и сел Бурятии пройдут 9 мая в условиях соблюдения самоизоляции и противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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