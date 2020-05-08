08.05.2020 (08:21)

«Бессмертный полк» ТОВВМУ имени С.О.Макарова прошел на страницах газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта»

«Бессмертный полк» прошёл в газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта». В номере, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, размещено 30 портретов фронтовиков, выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.

Первый выпуск офицеров ТОВВМУ состоялся 24 июня 1941 г., звание «лейтенант» тогда получили 274 выпускника училища. Второй – досрочный выпуск офицеров училища состоялся уже в ноябре первого военного года. Ещё 200 курсантов 1 и 2 курса, после присвоения им званий «главный старшина» и «старшина 1 статьи» в ноябре 1941 добровольцами отправились на защиту Москвы. Ещё три военных выпуска офицеров состоялся в феврале 1943-го, в апреле 1944-го и в апреле 1945 годов.

Многие из выпускников ТОВВМУ отличились в боях с немецко-фашистскими захватчиками на сухопутных фронтах, во время боевых походов на кораблях и подводных лодках, внесли достойный вклад в Победу советского народа над фашистской Германией и милитаристской Японией.

В преддверии 75-летия Великой Победы в Тихоокеанском высшем военно-морском училище в результате военно-исторической работы по сохранению памяти об участниках Второй мировой войны (1939–1945) был издан второй выпуск биографического словаря «Бессмертный полк ТОВВМУ. Адмиралы – участники Второй мировой войны (1939–1945)». Эта книга стала возможностью ещё раз поклониться фронтовикам, труженикам тыла, всем тем, кто подарил нынешнему поколению право на свободу и независимость.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года преподаватели и выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища приступили к реализации проекта «Помним. Ценим. Скорбим.», направленного на сохранение и увековечение памяти курсантов, офицеров и сотрудников ТОВВМУ, погибших в годы Второй мировой войны.

Проект был представлен конкурс Президентских грантов для некоммерческих организаций от Владивостокского морского собрания по направлению: «Сохранение исторической памяти», и стал победителем этого конкурса.

В ходе реализации проекта обобщен и систематизирован обширный массив исторических источников: архивных материалов, донесения о безвозвратных потерях, учетные карточки воинских захоронений, наградные листы и прочее; выявлены награждения, места воинских захоронений, упоминания о погибших в Книгах Памяти Российской Федерации.

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