08.05.2020 (08:18)

Несколько сотен объектов воинской славы благоустроено военнослужащими Амурского объединения ВВО

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, проведено благоустройство и реставрация несколько сотен памятников, мемориалов и мест воинской славы, а также воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

Военные команды привели в образцовый порядок территории воинских захоронений и мемориалов, покрасили обелиски, отсыпали дорожки, отремонтировали ограждения.

Военнослужащие округа ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках погибшим героям, привлекая к этой важной и нужной работе, в том числе общественные организации и школьников. В День Победы на благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия с отданием воинских почестей.

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