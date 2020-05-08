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08.05.2020 (08:00)

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения поздравили ветерана Великой Отечественной Войны

Накануне 75-й годовщины Дня Великой Победы, Ивановские десантники поздравили ветерана Великой Отечественной войны Матвееву Зинаиду Михайловну с наступающим праздником, исполнив в ее честь песню «День Победы» и пройдя торжественным маршем перед её домом.

Командованием Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск была проведена акция «Помощь ветерану», в которой прияли участия военнослужащие соединения, представляющие зенитный ракетный полк, группу физической подготовки под руководством гвардии майора Анатолия Брагина, ЖКХ-3 Министерства обороны Российской Федерации по Ивановскому гарнизону и предприниматели города Иваново.

Накануне Великого праздника, силами огромного коллектива, Зинаиде Михайловне и её соседям по частному дому, была оказана помощь. Отремонтирован и окрашен фасад дома и наличники окон. Под его окнами были высажены декоративные растения, которые смогут радовать не один год не только жителей дома, но и жителей и гостей города Иваново.

Зинаида Михайловна встретила всех гостей с большой радостью. Поздравила десантников Ивановского соединения с 76 годовщиной образования.

Эта встреча стала не первой, десантники уже ранее были у неё в гостях, поздравляли её в день снятия блокады Ленинграда и в Международный женский день – 8 марта. Ветеран рассказала гостям, что  каждую весну перед своим домом высаживает красивые растения и в этом ей помогают её бывшие воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 9 города Иваново, в которой она проработала много десятков лет и воспитала не одно поколение мастеров художественной гимнастики международного класса.

Зинаида Михайловна гордость Ивановской художественной гимнастики и ее основоположник. Прошла  Великую Отечественную войну, защищая свой город Ленинград во время блокады, за что была награждена орденом Отечественной войны и 11 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».

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Метки:
Воздушно-десантные войска , Ветераны
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