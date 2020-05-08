08.05.2020 (06:01)

Военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В рамках проведения акции «Спасибо за все», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводимой в соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ, в городе Камышине Волгоградской области, представителями командования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения организовано поздравление с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе проведения мероприятия, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин и воины «крылатой пехоты» поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны: моряка-тихоокеанца мичмана Ивана Андреевича Рыбушкина и участника Сталинградской битвы Павла Андреевича Андреева.

Поздравляя ветеранов, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин отметил: «Мы будем помнить всегда то, что вы сделали для нас, дорогие наши Ветераны!».

Для них гвардейцы-десантники подготовили цветы и именные подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у них дома.

Военно-патриотическая акция «Спасибо за все!» проходит в Воздушно-десантных войсках и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ходе которой военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Великой Победой, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.

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