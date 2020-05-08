08.05.2020 (04:50)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав флота и ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Товарищи матросы и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы и генералы! Дорогие ветераны!

Командование, военный совет Тихоокеанского флота сердечно поздравляют вас с Днём Победы! С праздником, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром фашизма.

Прошло 75 лет с победного мая 1945 года, когда была окончена самая масштабная и кровопролитная война в истории нашей страны. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая всё, что было создано их трудом. Нет семьи, которой бы она не коснулась.

Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего нашего народа. Она огненным катком прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях, в наших сердцах.

Но война не сломила народный дух и дала множество примеров массового героизма. Пройдя через все муки и лишения, теряя своих товарищей, солдаты Великой Отечественной вопреки всему сохраняли веру в Победу.

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, бросался из окопов под ураганный огонь, грудью ложился на амбразуру вражеских дотов, бил в небе хвалёных немецких асов, уходил в штормовое море и опускался в океанскую пучину, без сна и отдыха работал на заводах и в госпиталях, кто не пожалел своей жизни ради Победы.

Мы низко склоняем головы перед их бесстрашием и волей. Перед памятью всех, кто своим мужеством и сплочённостью сокрушил агрессора и остановил фашизм, кто подарил будущее и нашей стране, и всей планете.

Уроки Великой Отечественной войны призывают нас быть бдительными. Мы никому не позволим украсть нашу Победу, оболгать поколение победителей. Сегодня жизнь требует повышать оборонный потенциал страны и боеготовность Российских Вооружённых Сил.

Дорогие наши ветераны! Ценой огромных усилий вы разгромили фашизм и принесли освобождение миллионам людей, а после Победы героическим трудом восстанавливали страну, строили мирную жизнь. Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу. Ваше мужество, стойкость и героизм являются нравственными ориентирами для всех моряков-тихоокеанцев!

Сегодня личный состав Тихоокеанского флота, следуя славным боевым традициям и заветам ветеранов, в ходе напряжённой учёбы совершенствует воинское мастерство, повышает боевую готовность, демонстрируя высокий профессионализм и слаженность.

Уважаемые товарищи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, мирного неба и спокойного моря, успешного выполнения поставленных командованием задач на благо Отечества, во имя величия и процветания Российской Федерации!

Слава народу-победителю!

С Днём Великой Победы!

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице