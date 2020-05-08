08.05.2020 (06:00)

Специалисты сводного отряда РХБ защиты проведи дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиг



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты сводного отряда РХБ защиты проведи дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиг

Специалисты сводного отряда РХБ защиты проведи дезинфекцию больницы и поликлиники в городе Лиг. Российские военные химики продезинфицировали внутренние помещения, а их сербские коллеги обработали прилегающие территории с помощью специальной техники и дезинфицирующих растворов.

Руководство города и медицинских учреждений радушно встретили и высоко оценили работу военнослужащих, по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«В начале, я хотел бы поблагодарить наших друзей и братьев из России, которые не просто приехали в город Лиг, а находятся в Сербии уже более месяца и помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря нашему и российскому министерству обороны, правительству и президентам, мы смогли получить такую нужную сейчас помощь. Она нам очень необходима в этот момент завершения эпидемии» - подчеркнул мэр города Лиг Драган Лазаревич.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 4 объекта в городах Белград, Лиг, Лазаревац.

Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектов в 37 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано: более 367 здания и сооружения, общей площадью более 1,6 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 69, общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 806 пациентов, инфицированных Covid-19.

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