07.05.2020 (21:00)

Военнослужащие РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Военнослужащие РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фоменко Василия Георгиевича с 75-й годовщиной Победы.

С теплыми словами поздравления к ветерану обратился начальник Власихинского гарнизона ,а ансамбль песни и пляски «Красная Звезда» исполнил для фронтовика знаменитые песни военных лет «Журавли» и «Смуглянка», а также адресовали ветерану ряд других музыкальных поздравлений.

В заключительной части торжественного мероприятия ансамбль РВСН «Красная Звезда» исполнил легендарную песню «День Победы».

Младший сержант Фоменко Василий Гаврилович ушел на фронт в январе 1943 года, участвовал в кровопролитных боях за освобождения Европы , дошел до Берлина.

Кроме того, в соединениях и воинских частях РВСН пройдут патриотические акции «Свеча памяти», «Окна Победы», «Память сильнее времени».

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