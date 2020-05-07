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07.05.2020 (21:00)

Военнослужащие РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Военнослужащие РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фоменко Василия Георгиевича с 75-й годовщиной Победы.

С теплыми словами  поздравления  к ветерану обратился начальник Власихинского гарнизона ,а  ансамбль песни и пляски  «Красная Звезда» исполнил для фронтовика знаменитые  песни военных лет «Журавли» и «Смуглянка», а также адресовали ветерану ряд других музыкальных поздравлений.

В заключительной части торжественного мероприятия ансамбль РВСН  «Красная Звезда» исполнил легендарную песню «День Победы».

Младший сержант Фоменко Василий Гаврилович ушел на фронт в январе 1943 года, участвовал в кровопролитных боях за освобождения Европы , дошел до Берлина.

Кроме того, в соединениях и воинских частях РВСН пройдут  патриотические акции «Свеча памяти», «Окна Победы», «Память сильнее времени».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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