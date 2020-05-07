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07.05.2020 (16:02)

В Военной академии РВСН установлен памятник легендарной «Катюше»

На территории академии прошла торжественная церемония открытия   монумента в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В композицию монумента входят боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, мемориальные плиты   с  именами Героев  Советского Союза  и Российской Федерации  Маршала Советского Союза Леонида Говорова  и  капитана Ивана Флерова .

«Открытие в Военной академии РВСН памятника - событие в высшей мере знаменательное... Уже в первые дни войны академия участвовала в формировании 1?й отдельной экспериментальной батареи, вооруженной установками БМ-13. Командный состав этой батареи был укомплектован слушателями учебного военно-учебного заведения. Командиром батареи был назначен капитан Иван Флеров.  14 июля 1941 года это оружие   буквально стерло с лица земли вокзал в городе Орше вместе с находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и техникой» - отметил начальник академии генерал-майор Леонид Михолап на церемонии открытия.

«Для  личного состава  особенно близким и дорогим является имя одного из выдающихся представителей славной плеяды советских полководцев – Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова,  который с марта 1938 и по июль 1941 г. последовательно занимал должности старшего преподавателя, начальника кафедры и начальника академии. Его талант военачальника ярко проявился в годы Великой Отечественной войны» – добавил Леонид Александрович.

Начальник академии генерал –майор Леонид Михолап  поздравил ряд офицеров с присвоением очередных воинских званий.

Участники мероприятия  почтили   память 369  воспитанников академии павших  смертью храбрых за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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