07.05.2020 (16:02)

В Военной академии РВСН установлен памятник легендарной «Катюше»

На территории академии прошла торжественная церемония открытия монумента в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В композицию монумента входят боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза и Российской Федерации Маршала Советского Союза Леонида Говорова и капитана Ивана Флерова .

«Открытие в Военной академии РВСН памятника - событие в высшей мере знаменательное... Уже в первые дни войны академия участвовала в формировании 1?й отдельной экспериментальной батареи, вооруженной установками БМ-13. Командный состав этой батареи был укомплектован слушателями учебного военно-учебного заведения. Командиром батареи был назначен капитан Иван Флеров. 14 июля 1941 года это оружие буквально стерло с лица земли вокзал в городе Орше вместе с находившимися на нем немецкими эшелонами с войсками и техникой» - отметил начальник академии генерал-майор Леонид Михолап на церемонии открытия.

«Для личного состава особенно близким и дорогим является имя одного из выдающихся представителей славной плеяды советских полководцев – Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова, который с марта 1938 и по июль 1941 г. последовательно занимал должности старшего преподавателя, начальника кафедры и начальника академии. Его талант военачальника ярко проявился в годы Великой Отечественной войны» – добавил Леонид Александрович.

Начальник академии генерал –майор Леонид Михолап поздравил ряд офицеров с присвоением очередных воинских званий.

Участники мероприятия почтили память 369 воспитанников академии павших смертью храбрых за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

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