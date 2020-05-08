08.05.2020 (05:00)

Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа

Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия).

Руководство и персонал лечебных учреждений для пожилых людей встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со славами благодарности и аплодисментами.

7 мая специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекцию пансионатов в городе Люмизано (провинция Брешиа).

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 120 зданий и сооружения, более 1 млн. 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

В этот же день власти Ломбардии прибыли на встречу с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии.

В актовом зале гостиницы Сан Марко президент области Ломбардия в ходе брифинга выразил благодарность российским специалистам: «Я хочу поблагодарить врачей, специалистов РХБ защиты и всех тех, кто помогал нам. Вы приехали в один из сложнейших моментов для области Ломбардия и провинции Бергамо. В это время мы переживали то, с чем никто ещё не сталкивался. Вы приехали и начали оказывать конкретную помощь, что бы разгрузить наших медиков, которые уже месяц до этого тяжело работали.

Но кроме конкретной помощи вы привезли ещё чувство солидарности и взаимопомощи. Это дало нам уверенность, что мы не одни. Ещё раз хочу выразить благодарность российским военнослужащим, которые приехали издалека для того чтобы помочь нам. И знайте, в мире ещё существуют такие слова, как дружба и солидарность. Спасибо» - сказал президент области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Начальник межвидового оперативного командования генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портоллано вырзил слова благодарности российским военнослужащим, подчеркнув небывалый уровень взаимодействия, профессионализма и дисциплинированности: «Ваша помощь этому региону была просто исключительна, ее бесконечно ценят местные жители. Все мы очень ценим ваш профессионализм, вашу дисциплину, но самое главное - вашу человечность. Вы навсегда останетесь в нашей памяти, в памяти жителей провинций Бергамо и Брешиа, как люди, оказавшие нам важнейшую помощь. Также я должен сказать, что для нас это был очень полезный опыт, работать с вами во время санитарной обработки домов престарелых и инвалидов. Мы работаем вместе с первого дня. От лица нашего командования, всех итальянцев и граждан тех коммун, которые вы обработали, спасибо вам от всего сердца».

«Мы благодарны за ваше участие в поднятии уровня безопасность Италии в кризисный момент и за возможность обменяться опытом во время санитарных обработок», - подчеркнул генерал-лейтенант Портоллано.

В брифинге выступилили: заместитель Президента области Ломбардия по международным вопросам Алан Кристиан Рици; руроводитель департамента по международным вопросам Мерри Бергамо Эцио Делиджос; посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов; заместитель начальника войск РХБ защиты генерал-майор Сергей Кикоть; министр гражданской защиты области Ломбардия Пьетро Форони; президент области Ломбардия Аттилио Фонтана.

22 марта 2020 года более 100 российских военных специалистов прибыли в Италию, и после проведения консультаций с итальянской стороной приступили к оказанию помощи в наиболее пострадавшем от covid-19 регионе Ломбардии - провинции Бергамо.

После окончания дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия с 22 апреля с.г. российские и итальянские военнослужащие приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в провинции Брешиа.

С началом функционирования полевого госпиталя в г. Бергамо с 6 апреля по 7 мая 2020 года российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим медикам 76 пациентов успешно выздоровели и были выписаны из госпиталя.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале г. Бергамо, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны были задействованы 8 врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в 3 смены.

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