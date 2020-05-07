07.05.2020 (16:17)

Личный состав Воздушно-космических сил поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим юбилеем Победы

В Московской области в г.Щелково прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятий личный состав Воздушно-космических сил поздравил с предстоящим праздником ветеранов ВОВ: гвардии старшего лейтенанта Брок-Бельцову Галину Павловну (штурман экипажа самолета Пе-2 125-го Гвардейског8о Борисовского ордена Суворова и Кутузова бомбардировочного полка им.Героя Советского Союза Марины Расковой), полковника Евстратова Ивана Яковлевича (участник обороны Сталинграда, парада Победы 1945 г.), полковника Жучкова Ивана Ивановича (участник Венской и Берлинской операций), старшего сержанта Византийского Петра Константиновича (воздушный стрелок Ил-2, выполнил 175 боевых вылетов, был сбит), подполковника Шелохаева Петра Кузьмича (участник ВОВ, участник пяти войн).

В чествовании ветеранов приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, руководящий состав авиационного соединения ВКС особого назначения, Ансамбль песни и пляски ВКС и представители Центрального офицерского клуба ВКС.

Творческие коллективы исполнили песни военных лет, после чего ветеранам Великой Отечественной войны были вручены ценные подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице