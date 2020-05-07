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07.05.2020 (13:13)

Инженерные войска ВС РФ проводят испытания поискового комплекта «Котомка»

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации продолжаются испытания новых образцов изделий для поиска взрыво­опасных предметов. Одним из таких образцов является поисковый комплект «Котомка».

Он предназначен для ведения инженерной разведки местности с ходу, в составе инженерно-разведывательного дозора; мониторинга путей перемещения личного состава и транспортных средств, участков местности и территорий объектов на предмет обнаружения электронных систем управления взрывными устройствами и поиск взрывоопасных предметов в городских условиях.

В едином переносном комплексе-комплекте реализована возможность синхронной работы средства обнаружения и блокиратора радиоканалов, обеспечивая существенное повышение безопасности работы сапера.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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