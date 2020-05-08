08.05.2020 (00:00)

75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские войска заняли Дрезден

8 мая 1945 года в ходе наступления на армии вермахта, сосредоточенные в районе Праги, советские войска во взаимодействии с частями 2-й армии Войска Польского взяли Дрезден – крупный административный и промышленный центр Саксонии.

6 мая, с началом Пражской наступательной операции, разведка установила, что северо-западнее Дрездена противник занял оборону в отдельных опорных пунктах незначительными силами, и было решено нанести удар, не ожидая полного сосредоточения главной группировки.

Наступление шло ударными темпами. Одни лишь отряды 4-й и 3-й гвардейских танковых армий, которыми командовали генерал-полковники Д.Д. Лелюшенко и П.С. Рыбалко, к исходу дня продвинулись вперед на 23 километров, а 7 мая армии центра и левого крыла 1-го Украинского фронта перешли в фазу активных действий на 430 километрах.

В районе Дрездена враг пытался контратаками пехоты и танков задержать продвижение советских войск, но, не выдержав их ударов, вынужден был отойти на 30-40 километров. Вскоре армии главной ударной группировки 1-го Украинского фронта вышли в полосе шириной 60 километров к северным склонам главного хребта Рудных гор и завязали бои за перевалы.

Несмотря на упорное сопротивление немецких арьергардных частей, взрывавших мосты и устраивавших завалы на дорогах, 8 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые армии преодолели Рудные горы, а 5-я гвардейская армия овладела столицей Саксонии.



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