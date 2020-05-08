08.05.2020 (00:01)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов

9 мая 1945 года Красная Армия после ожесточенных боев избавила от немецко-фашистской оккупации столицу Чехословакии — Прагу. К 75-й годовщине этой исторической даты на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой».

Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, проводилась с 6 по 11 мая с целью уничтожении немецкой военной группировки на территории Чехословакии.

Подготовка операции осуществлялась в крайне ограниченные сроки. При этом предстояло провести крупную перегруппировку сил и средств. Только на 1-м Украинском фронте в ней были задействованы пять армий, в том числе две танковые, а также ряд отдельных корпусов. Немаловажным условием, требовавшим ускорить начало операции, являлось начавшееся в Праге 5 мая народное восстание против немецкой оккупации. Стремясь подавить его, оккупанты применили против чехословацких патриотов артиллерию, танки и авиацию.

Наступление советских войск началось на сутки раньше намеченного срока.

7 мая 1945 года на основании приказа командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза И.С. Конева, как свидетельствует исторический документ, опубликованный в новом разделе на сайте Минобороны России, командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге. Командованию фронта стало известно, что населению города требуется помощь в противостоянии фашистским частям, которые стянуты для подавления восстания. На помощь были выдвинуты 101-й стрелковый корпус, 42-я, 5-я гвардейские танковые бригады, 1-я Чехословацкая танковая бригада, 70-я гвардейская стрелковая дивизия.

«Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район г. Прага. Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута», — написано в приказе командующего 38-й армией.

В ходе наступления в период с 6 по 8 мая армии трех фронтов прорвали вражескую оборону на всю ее оперативную глубину, преодолели Рудные горы, вышли на рубежи, находившиеся в 60-150 км севернее, восточнее и южнее Праги.

В отчете о рейде 302-й стрелковой Тарнопольской дивизии на столицу Чехословакии сообщается, что командующим 4-м Украинским фронтом было принято решение посадить личный состав дивизии на 425 автомашин марки «Студебеккер», придав соединению 100-ю танковую бригаду и два истребительных противотанковых полка.

Артиллерия была прицеплена к грузовикам. Пройдя с боями расстояние до Праги, форсировав реку Морава и получив дополнительно 100 автомашин марки «Виллис», дивизия к утру 9 мая вышла на Пражское шоссе, по которому двинулась стремительным маршем на столицу Чехословакии.

«На пути следования оказалось огромное количество немецких солдат, массами сдающихся в плен», —отмечается в архивном документе.

В отчете также описано насколько дружелюбно и восторженно встречало бойцов Красной Армии местное население: «Чешское население поголовно высыпало на улицы и шоссе из близь прилегающих деревень, восторженно встречая части дивизии. Чешские партизаны организовали сбор пленных. Чешские власти организовали службу регулирования, указывая на Прагу и медобслуживание при авариях и других несчастных случаях».

В 10:45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру в столице Чехословакии сосредоточилась вся дивизия. За время операции с 5 по 10 мая личным составом соединения было взято в плен 25 тыс. солдат и офицеров противника.

Активное участие в освобождении Праги также принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики. Рассекреченный план Пражской операции также размещен на сайте военного ведомства.

9 мая в 4 часа утра 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в столицу Чехословакии. Бои за Прагу продолжались весь день 9 мая. В разделе опубликовано боевое донесение штаба 1-го Украинского фронта, в котором сообщается: «войска фронта 9.05.45, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага.»

В освобождении города также принимали участие танкисты 7-го гвардейского танкового корпуса, которым командовал гвардии генерал-майор Василий Новиков. В отчете о боевых действиях корпуса по овладению Прагой значится: «…В 5:30 9 мая 1945 года 52-я гвардейская танковая бригада вышла в северо-восточную часть города… 55-я гвардейская танковая бригада к 12:00 9 мая вышла и овладела центром Праги в районе гостиницы «Аврора». Организованные действия противника в центре города были сломлены. Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен…».

По сведениям, предоставленным штабом 5-й гвардейской армии и содержащимся в рассекреченном архивном документе, в период с 6 по 10 мая 1945 года частями армии было разоружено порядка 119 тыс. солдат и офицеров противника, кроме этого, было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, 14 тыс. 807 автомашин, а также другая техника, вооружение, оружие, продовольствие и материальная часть.

В результате успешного завершения Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии.

В боях за Прагу советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев заключительной наступательной операции Великой Отечественной войны.

При освобождении Праги командир 12-й гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии полковник Г.Я. Борисенко в течение 9 часов лично руководил уличными боями. Опытный офицер знал, как действовать в сложных условиях: во время боев в лесах юго-восточнее Берлина немецкая группировка во много раз превосходящими силами пыталась прорваться. Бригада гвардии полковника Г.Я. Борисенко, оказавшись в окружении, отбила неоднократные атаки фашистов и вынудила их сдаться. В тот день танкисты уничтожили до 1,5 тыс. солдат и офицеров противника и более 2 тыс. взяли в плен.

Среди многих в небе над Чехословакией воевали летчики 218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной дивизии. 7 мая им была поставлена задача нанести бомбовый удар по опорному пункту противника, который препятствовал наступлению частей Красной Армии. Во время удара советские войска находились в 200–500 метрах от цели. Бомбометание было произведено с виртуозной точностью, за что летный состав получил благодарность от маршала авиации Григория Ворожейкина.

Еще один герой — гвардии лейтенант Степан Бедненко — со своим взводом средних танков участвовал в боях по освобождению столицы Чехословакии. Танкисты под его командованием совершили 200-километровый марш от Берлина к Праге и 9 мая ворвались в город, чтобы освободить его от фашистов.

Герой Советского Союза Виталий Безголосов во время Великой Отечественной войны служил снайпером в 227-м стрелковом полку. В боях за овладение г. Моравска-Острава и при форсировании реки за один день уничтожил восемь гитлеровцев и, несмотря на интенсивный огонь, оказал помощь офицеру, тяжело раненому немецким снайпером.

В наградном листе старшину Виталия Безголосова записано: «Свой счет мести снайпер Безголосов начал в боях под Харьковом в июле 1943 года. За время своей снайперской деятельности уничтожил 279 немецких солдат и офицеров…

В последних боях за овладение г. Моравска-Острава и форсировании реки снова проявил геройство — за день боя уничтожил восемь немцев, кроме того, несмотря на интенсивный огонь немецких снайперов, побежал перевязывать майора, тяжело раненного от пули немецкого снайпера. Перевязав его, тов. Безголосов взвалил на себя и приподнявшись, упал, сраженный пулей врага. Так за спасение жизни товарища погиб знатный снайпер-герой фронта тов. Безголосов».

После освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов советское командование незамедлительно приняла меры по восстановлению нормальной жизни в городе. Для этой цели Чехословакии было передано продовольствие, в том числе 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар, сало.

Учитывая положение, в котором оказалась Чехословакия накануне посевной, правительство Советского Союза организовало передачу посевного материала и кормов. «Прошу начальника тыла фронта срочно отгрузить в Чехословакию на станцию ЧОП (южн. Словакия) из наличных ресурсов фронта семян и корма следующих культур: ячменя — 500 тонн, овса — 430 тонн, кукурузы — 1070 тонн, вики — 70 тонн, бобовых — 30 тонн, отрубей — 500 тонн и горчицы — 1 тонну», — указывается в историческом документе.

26 мая 1945 года, как указано в историческом документе, было подписано постановление Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в снабжении продовольствием. На эти нужды передавались 8,8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн соли. Был составлен план поставок, который неукоснительно выполнялся.

На каждого жителя города в соответствии с принадлежностью к социальной группе и учитывая пожелания чехословацкого правительства выдавалась определенное количество продовольствия. Рабочие, в частности, получали в день 550 грамм хлеба, служащие — 400 грамм, детям выдавали по 300 грамм. Не были забыты заслуженные работники культуры, науки, техники и искусства, врачи, духовенство, пациенты больниц.

Кроме того, Советское командование обеспечивало продовольствием и другие города Чехословакии: Моравска-Острава, Брно. Жители этих городов так же, как и в Праге, получало продовольствие по карточкам.

«Население городов Брно и Моравска-Острава восторженно встретили сообщение о передаче ему продовольствия из ресурсов Красной Армии. В чешских газетах уделено этому вопросу большое внимание. Получая повышенную хлеба, крупы и соли, многие подчеркивают свою благодарность Советскому Союзу за помощь, — отмечается в справке о передаче продовольствия правительству Чехословакии, также размещенной в новом историческом разделе на сайте Минобороны России.

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.



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