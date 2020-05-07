07.05.2020 (15:32)

Военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы

В Северной Осетии военнослужащие соединения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Варвару Амирову-Хубаеву и Олимпиаду Яковлевну Манакову с наступающим 9 мая.

Варвара Петровна ушла на фронт в 17 лет. Прошла курсы снайперов в Грозном. Начала свой боевой путь вместе с частями 10-й воздушно-десантной бригады. Участвовала в сражениях при освобождении Кубани от фашистских захватчиков и прорыва «Голубой линии» – сложнейшей системы немецких укреплений на Таманском полуострове. Освобождала Моздок, Краснодар, Новороссийск, Керчь.

Варвара Амирова-Хубаева – последний из ветеранов Великой Отечественной войны в селении Ногир Пригородного района. В числе наград фронтовички – орден Отечественной войны первой степени, медаль «За боевые заслуги».

Олимпиада Манакоова была медсестрой в Бакинском госпитале во время войны. Вернулась домой спустя полгода после окончания Великой Отечественной войны, так как до последнего лечила больных в инфекционном отделении госпиталя.

Военнослужащие ЮВО вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные грамоты, цветы и исполнили песни военных лет. Стихотворения об их подвигах подготовили и рассказали школьники, а перед этим поблагодарили ветеранов за Победу и дали обещание, что обязательно будут сохранять и передавать из поколения в поколение правду о тех событиях.

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