07.05.2020 (15:26)

На Балтийском флоте пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы

Праздничные мероприятия в честь празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне с участием военнослужащих Балтийского флота пройдут на территории Калининградской области.

Накануне Дня Победы военнослужащие флота с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм посетят мемориальные комплексы, места захоронений фронтовиков и памятные стелы, где отдадут дань памяти защитникам Отечества, возложив живые цветы, венки, гирлянды.

Завтра, 8 мая, в канун Дня Победы представители командования Балтийским флотом, Балтийской военно-морской базы, на кораблях выйдут в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

К церемонии отдания почестей присоединятся более десяти яхт из местного яхт-клуба в рамках проведения акции «Бессмертная эскадра». На парусе каждой из них будут начертаны имена кораблей и подводных лодок Балтийского флота, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны.

В День Победы, 9 мая, на боевых кораблях и подводных лодках Балтийского флота будут подняты Государственный Флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Пройдут торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование начнется с торжественного построения. С поздравлениями к личному составу обратятся представители командования флотом, командиры соединений и воинских частей. Весь день 9 мая на каждом корабле Балтийского флота будет организована трансляция песен о Великой Отечественной войне.

В 10.00 состоится воздушный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В небе над центром столицы Янтарного края в едином воздушном строю пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

С 9.00 до 19.30 9 мая в Калининграде, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске и Кронштадте будут курсировать мобильные сцены для ретрансляции песен военных лет, архивных видеоматериалов и записей парадов разных лет. Машины оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, телеэкранами видеотрансляции, а также военно-патриотическими плакатами с поздравлениями жителей, гостей городов и ветеранов.

В Калининграде торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершаться в 22.00 9 мая праздничным салютом из 30 артиллерийских залпов артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны ЗИС-3.

Прямую трансляцию праздничного салюта будет вести ГТРК «Калининград».

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