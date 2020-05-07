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07.05.2020 (20:00)

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота поздравили ветеранов импровизированным концертом

Сегодня концертная бригада ансамбля песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота во главе с художественным руководителем творческого коллектива капитаном 2 ранга запаса Дмитрием Акмановым поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе-герое Мурманске.

Во дворе дома 90-летнего ветерана труда и участника обороны Советского Заполярья бывшего юнги вспомогательного флота Виктора Алексеевича Вакуло, флотские артисты исполнили песни «Катюша», «Прощайте скалистые горы» и «День Победы» под аккомпанемент аккордеона. 94-х летнего участника войны с Японией кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны полковника в отставке Павла Николаевича Лоснова, живущего в большом дворе североморцы поздравили с помощью звукоусиливающей аппаратуры.

Ветераны приняли поздравление, стоя на крыльце подъезда при наградах. Павел Николаевич Лоснов – в военной форме.

Желая фронтовикам крепкого здоровья, Дмитрий Акманов пообещал на 80-летие Великой Победы поздравить их всем творческим коллективом ансамбля.

Сегодня в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проходят дистанционно без непосредственного контакта с пожилыми людьми с соблюдением санитарно-гигиенических требований по профилактике распространения вирусной инфекции.

Подобные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут в гарнизонах Северного флота 8 и 9 мая. Помимо артистов ансамбля песни и пляски в них примут участие музыканты оркестра, а также представители командования Северного флота.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев записал для ветеранов видеопоздравление, в котором назвал их примером для современного поколения воинов-североморцев.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Ветераны
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