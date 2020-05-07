07.05.2020 (16:11)

В штабе танковой армии ЗВО в Подмосковье открылась военно-историческая экспозиция к 75-летию Победы

В Московской области прошла торжественная церемония открытия военно-исторической экспозиции на территории штаба гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. Экспозиция состоит из более чем 10 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

Основную часть экспозиции представляют такие виды вооружения как, 122-мм гаубица образца 1938 года, БС-3 - 100-мм полевая пушка, образца 1944 года 61-К - 37-мм автоматическая зенитная пушка, образца 1939 года, 130-миллиметровая пушка М-46 образца 1953 года. Все орудия развернуты в боевое положение и имеют подписи с краткими тактико-техническими характеристиками и боевым путем каждого орудия.

Церемонию открытия сопровождал военный оркестр, исполнив более 20 песен военных лет. В открытии экспозиции принял участие командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

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