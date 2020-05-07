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07.05.2020 (15:43)

Артиллерийские расчеты общевойсковой армии ЗВО провели генеральную репетицию праздничного салюта на День Победы в Воронеже

Сводные артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы Воронеже.

Во время генеральной тренировки артиллеристы продемонстрировали точный и быстрый порядок действий при выполнении одновременных выстрелов из артиллерийский орудий, а также пусков из салютных установок 2А85. Все тренировки проходили с соблюдением мер противовирусной безопасности на военном полигоне.

Военнослужащие артиллерийских расчетов выполнят 30 холостых выстрелов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» в 22 часа 9 мая – в день Великой Победы.

Ровно 180 холостых выстрелов озвучат заряды 370 праздничных салютов девяти видов («Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций) в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) на высоте около 250-300 метров.

Место проведения салюта из центра Воронежа будет перенесено, также планируется организовать прямую трансляцию для жителей и гостей города по местному телевидению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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