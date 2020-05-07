07.05.2020 (14:00)

Более ста видео-поздравлений для фронтовиков подготовят военнослужащие общевойсковой армии ЗВО

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и в преддверии празднования Дня Победы военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подготовят более ста видео-поздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда, проживающих в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву произнесут слова благодарности фронтовикам, исполнят композиции времен войны, прочтут военно-патриотические стихотворения и исполнят песни военных лет.

Видео-поздравления будут продемонстрированы ветеранам, проживающим в местах дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также будут разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи.

Ранее военнослужащие объединения организовали ряд мероприятий по проведению персональных парадов и концертов для ветеранов города Луга Ленинградской области, находящихся на режиме самоизоляции.

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