Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2020 (14:00)

Более ста видео-поздравлений для фронтовиков подготовят военнослужащие общевойсковой армии ЗВО

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и в преддверии празднования Дня Победы  военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подготовят более ста видео-поздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда, проживающих в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву произнесут слова благодарности фронтовикам, исполнят композиции времен войны, прочтут военно-патриотические стихотворения и исполнят песни военных лет.

Видео-поздравления будут продемонстрированы ветеранам, проживающим в местах дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также будут разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи. 

Ранее военнослужащие объединения организовали ряд мероприятий по проведению персональных парадов и концертов для ветеранов города Луга Ленинградской области, находящихся на режиме самоизоляции.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция пролёта авиации ЗВО, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» пришвартовались у набережной Невы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип, посвящённый «Бессмертному полку»
Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали спортивные объекты

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false