07.05.2020 (17:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье в День Победы откроют бюст Жукову

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили работы по монтажу бюста, посвященного Маршалу Советского Союза четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Бюст маршалу Советского Союза установлен на территории военного городка по инициативе личного состава ОГРВ ПРРМ в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие бюста запланировано на торжественном построении в День Победы.

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