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07.05.2020 (19:20)

Экипаж океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» провел акцию Морской Бессмертный полк у Сейшельских островов

Как сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов «экипаж океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в морском районе у Сейшельских островов на рейде порта Виктория провёл акцию «Бессмертный полк».

В акции приняли участие сотрудники Посольства РФ в Республике Сейшельские острова, которые находились в непосредственной близости от ОИС «Адмирал Владимирский» на борту сейшельского патрульного катера «La Fleche», который встал параллельно с российским судном.

Участники экспедиции ВМФ на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» и сотрудники Посольства РФ на борту патрульного катера  держали в руках портреты своих близких и родственников-фронтовиков, таким образом отдавая почести и дань памяти дань памяти  их мужеству и самопожертвованию в годы Великой Отечественной войны».

«Затем   сотрудники Посольства РФ на берегу от имени экипажа ОИС «Адмирал Владимирский»  провели  торжественную церемонию возложения венков к мемориалу жертвам мировых войн. Об  церемонии возложения венков было сообщено на борт российского судна», - отметил Адмирал Николай Евменов.

«Где бы не находились наши корабли и суда, их экипажи всегда отдают почести подвигу нашего народа, наших воинов.

Это святая флотская традиция. В данном случае, акция «Бессмертный полк» на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», проведенная в Индийском океане, далеко от родного Кронштадта показывает всему миру наше умение помнить о тех наших моряках, летчиках, солдатах, которые освобождали мир от фашизма, проявляя величайшие примеры мужества», - подчеркнул Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов на совещании в Адмиралтействе, посвященном участию ВМФ в памятных мероприятиях к 75-летию Великой Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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