07.05.2020 (15:57)

Ко Дню Победы российские военнослужащие в Приднестровье оборудовали партизанскую деревню

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) оборудовали партизанскую деревню времен Великой Отечественной войны.

Партизанскую деревню времен Великой Отечественной войны оборудовали военнослужащие ОГРВ ПРРМ своими руками в военном городке ОГРВ ПРРМ в преддверии празднования 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Партизанская деревня состоит из 15 объектов. Это штабные землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия и боеприпасов, мастерская по изготовлению взрывчатки и другие. В помещениях партизанской деревни будут экспонироваться предметы быта, характерные для 40-ых годов прошлого века.

Данная партизанская деревня является единственной в Приднестровье, которая отражает историю партизанского движения и повседневную жизнедеятельность бойцов-подпольщиков, действующих в тылу противника во время Великой Отечественной войны.

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