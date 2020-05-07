07.05.2020 (18:16)

Офицеры общевойсковой армии ЗВО в Воронеже поздравили фронтовика-участника первого парада на Красной площади

Офицеры управления общевойсковой армией Западного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны из города Воронежа.

Офицеры и волонтеры вручили подарки, цветы, пожелали полковнику в отставке Николаю Борисову крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также выразил искреннюю благодарность герою за отвагу, мужество, верность и самоотверженность на полях сражений.

К поздравлению военнослужащие танкового полка передали ветерану-танкисту видеопоздравление в стихах, которое показали онлайн на экране во дворе дома ветерана ВОВ, а также был организован парад ретро-техники военных лет. К поздравлению присоединились жители микрорайона, Николай Николаевичу вручали цветы, дарили подарки и поздравляли с Днем Победы.

Николай Николаевич Борисов – полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны. За боевые отличия награжден четырьмя орденами: орден Отечественной войны первой и второй степени, орден Красной звезды, орден «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени, и двумя медалями. Участник 15-ти парадов Победы на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 г., где он командовал танком, и парад в 70-ю годовщину Победы.

После окончания Великой Отечественной войны в течение сорока лет проходил службу в Вооруженных силах на различных командно-штабных должностях. Выйдя в запас в течение 25 лет был членом и председателем Совета ветеранов 4 гвардейского танкового Кантемировского корпуса.

Все военнослужащие, лично участвовавшие в поздравлении, использовали индивидуальные средства защиты от вирусных заболеваний - марлевые повязки и медицинские перчатки.

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