07.05.2020 (20:33)

В Севастопольской бухте ко дню Победы сформирован парадный строй кораблей Черноморского флота

В акватории Севастопольской бухты в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота.

В парадной линии представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Обеспечение постановки кораблей в парадный строй на бочки выполняли четыре рейдовых буксира из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Постановка кораблей на парадные бочки прошла под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина.

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