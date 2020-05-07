07.05.2020 (19:48)

Командующий Черноморским флотом поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы во дворе его дома

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил ветерана Великой Отечественной войны контр-адмирала Константина Безпальчева с наступающим Днём Победы во дворе его дома.

Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «С добрым утром ветеран», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Под руководством командующего Черноморским флотом во дворе дома фронтовика прошёл мини-парад с участием роты Почётного караула и военного оркестра, артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили для Константина Безпальчева с небольшим концертом, на котором исполнили фронтовые песни времён Великой Отечественной войны.

Константин Безпальчев родился 23 марта 1925 года в Севастополе. В Военно-Морском Флоте с 1942 года. Будучи курсантом военно-морского училища в 1943 году участвовал в боевых действиях, проходя практику на крейсере «Красный Кавказ». Служил на эсминцах «Огневой», «Бодрый» и «Озорной». В качестве лучшего специалиста флота в артиллерийской боевой части был назначен на самый современный в то время крейсер «Адмирал Нахимов». Удостоен множества орденов и медалей.

Поздравление ветерана прошло с соблюдением действующих противоэпидемических ограничений в регионе.

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