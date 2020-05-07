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07.05.2020 (17:36)

«75 лет. Мы помним» - военнослужащие ЦВО в трех регионах России выложили фразу из зажжённых свечей

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в трех регионах России выложили фразу «75 ЛЕТ МЫ ПОМНИМ» из зажжённых свечей в рамках акции «Свеча Победы», организованной командованием округа в канун празднования 75-ой годовщины Великой Победы.

Акция проходила в вечернее время в расположениях соединения связи, специального назначения и материально-технического обеспечения в Самарской, Свердловской и Новосибирской областях. В трех регионах России военнослужащие ЦВО одновременно зажгли свечи и выстроили из них фразу, которая была хорошо различима с высоты: «75 ЛЕТ МЫ ПОМНИМ».

В каждую составляющую фразы был заложен сакральный смысл: композиция 75 лет – символизировала юбилейную годовщину, местоимение МЫ – могучую силу единения народа, которой пронизана вся история Российского государства, а глагол ПОМНИМ – утверждал, что события войны никогда не сотрутся в памяти народа-победителя.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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