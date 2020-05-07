07.05.2020 (18:32)

Салют в Самаре в День Победы впервые проведут с баржи на Волге

Праздничный салют в честь Дня Победы в Самаре впервые будет проведен на открытой воде. Салютные установки 2А85 и артиллерийские орудия Д-30 будут установлены на двух баржах, которые встанут на середине реки Волги.

Артиллеристы 2-ой гвардейской общевойсковой армии произведут 30 залпов с перерывами в 30 секунд, а также выпустят более 200 фейерверков «Ассоль» и «Вега», представленных в различных цветовых комбинациях.

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