07.05.2020 (18:32)
Салют в Самаре в День Победы впервые проведут с баржи на Волге
Праздничный салют в честь Дня Победы в Самаре впервые будет проведен на открытой воде. Салютные установки 2А85 и артиллерийские орудия Д-30 будут установлены на двух баржах, которые встанут на середине реки Волги.
Артиллеристы 2-ой гвардейской общевойсковой армии произведут 30 залпов с перерывами в 30 секунд, а также выпустят более 200 фейерверков «Ассоль» и «Вега», представленных в различных цветовых комбинациях.
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