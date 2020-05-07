07.05.2020 (17:30)

Военные моряки устроили парад перед домом старейшего военного гидрографа и ветерана Великой Отечественной войны Виктора Старожицкого

От имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова в Санкт-Петербурге у подъезда дома, где проживает старейший военный гидрограф и ветеран Великой Отечественной войны капитан 1 ранга Виктор Владимирович Старожицкий, было организовано выступление военно-морского оркестра и торжественное прохождение знаменной группы и подразделения курсантов Военно-морского института.

Виктор Владимирович Старожицкий, которому исполнился 101 год, принимал это поздравление от военных моряков, находясь у своего подъезда. Для ветерана прозвучали песни военных лет и любимые флотские мелодии.

«Военные моряки будут всегда сверять свои дела и поступки с образцами службы Родине, мужеством таких людей, как Виктор Владимирович Старожицкий», — отмечено в поздравлении главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

Справочно:

Виктор Владимирович Старожицкий родился 12 января 1919 года в Саратове. В конце 1930 годов поступил в Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени М.В. Фрунзе на гидрографический факультет.

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны, как и все курсанты 4 курса ВВМУ, был досрочно выпущен из училища с присвоением воинского звания «лейтенант» и направлен в формируемую морскую бригаду, где ему впоследствии было присвоено звание «старший лейтенант». В период 1941-1943 гг. Виктор Старожицкий участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода (заместителя батареи) истребительного противотанкового дивизиона 45-мм пушек 85-й морской стрелковой бригады.

В конце 1943 года он был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера 2-го отряда строящихся кораблей, где ему присвоено воинское звание «капитан-лейтенант».

Напряженными и ответственными в службе капитан-лейтенанта Виктора Старожицкого были 1944-1945 года. Получив назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота, он принимал участие в навигационно-гидрографическом обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции.

В первых числах января 1945 года Виктор Старожицкий был включен в специальную гидрографическую разведывательную группу, которая вместе с передовыми частями наступающих советских войск, вплоть до конца апреля 1945 года прошла путь на побережье Балтийского флота от города Клайпеда до Щецина. В обязанности Виктора Старожицкого входили сбор трофейных карт, корректура карт и лоций по местности, фотографирование объектов военно-морских баз и гаваней, составление и передача через ближайшие армейские пункты связи оперативной информации для Балтийского флота.

После окончания войны в 1945–1949 гг. капитан 3 ранга Виктор Старожицкий, являясь начальником гидрографической части района гидрографической службы военно-морской базы в Балтийске (Пиллау), активно выполнял многочисленные работы по изучению нового театра и ликвидации последствий войны на море.

После окончания курсов офицерского состава гидрографов ВМФ в 1950-1952 гг. Виктор Владимирович проходил службу в должности командира гидрографической партии маневренного гидрографического отряда в Таллине. В 1952 году Виктор Старожицкий поступил на гидрографический факультет Военно-морской академии кораблестроения и вооружения имени А.Н. Крылова.

В 1956 году после окончания академии капитан 2-го ранга Виктор Старожицкий направлен для прохождения дальнейшей службы в Управление гидрографии ВМФ в Ленинграде на должность старшего офицера.

Здесь его деятельность была тесно связана с работами Научно-исследовательского навигационно-гидрографического института, где он осуществлял контроль за разработкой новых технических средств гидрографии.

В 1961 г. Виктор Старожицкий уволен в запас, но связь с флотом не прервал. Он занимался разработкой методов и технических средств гидрографических работ, в том числе в области создания и использования подводных исследовательских аппаратов.

За заслуги перед Родиной Виктор Старожицкий награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», имеет более 40 правительственных наград.

В настоящее время Виктор Владимирович ведет активную военно-историческую работу среди молодежи, воспитывает любовь к Родине и Военно-Морскому Флоту.

У Виктора Владимировича трое детей, а также несколько внуков и правнуков.

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