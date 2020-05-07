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07.05.2020 (19:01)

Министр обороны России провел телефонный разговор с итальянским коллегой

Сегодня по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини.

В ходе беседы Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Сергею Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством в рамках договоренностей Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава итальянского военного ведомства особо подчеркнул высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность российских специалистов РХБ защиты и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне.

В рамках беседы генерал армии Сергей Шойгу проинформировал Лоренцо Гуэрини о мероприятиях, предпринимаемых Минобороны России по недопущению распространения вирусной инфекции в Вооруженных Силах РФ, сохранению здоровья военнослужащих и гражданского персонала.

Лоренцо Гуэрини поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией.

По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и Италии условились продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , COVID-19 , Международная деятельность
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