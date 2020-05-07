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07.05.2020 (19:00)

Российские военные медики передали итальянским специалистам отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение полевого госпиталя в Бергамо

В соответствии с решением о завершении российской гуманитарной операции в Итальянской Республике военные медики Минобороны России завершили передачу итальянским специалистам отделения интенсивной терапии и терапевтического отделения полевого госпиталя города Бергамо, где в течение месяца проводили прием и оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. В рамках оказания гуманитарной помощи отделения переданы итальянской стороне со штатным медицинским оборудованием и имуществом.

Накануне убытия российских военных специалистов в полевом госпитале Бергамо состоялся митинг, на котором слова признательности нашим медикам выразили представители органов власти провинции Ломбардия, города Бергамо, военного руководства и персонала госпиталя.

«Хочу поблагодарить русских врачей за ту работу и помощь, которую вы оказали. Вы сейчас уезжаете, но вы создали условия для продолжения этой работы. Спасибо вам», — заявил префект города Бергамо Энрико Ричи.

«Вы прибыли в тяжелое время, в очень трудный момент и дали нам глоток воздуха и надежду, — отметил представитель министерства гражданской защиты Итальянской Республики Пьетро Форони. — Бергамо и Ломбардия никогда не забудут вашу помощь. Когда бы вы не приехали вы найдёте здесь второй дом».

На митинге присутствовали заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть, корпусный генерал Вооруженных сил Итальянской Республики Джузеппеникола Тота, мэр Бергамо Джорджио Гори, префект города Энрико Ричи, советник по вопросам инфраструктуры, транспорта и устойчивой мобильности региона Ломбардия Клаудия Мария Терци,  генеральный директор госпиталя «Папа Джованни 23» Беатричи Стази, главный врач полевого госпиталя Оливьеро Волотти.

С началом функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время 76 пациентов выздоровели и выписаны.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали российским врачам в общении с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в три смены

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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