Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2020 (16:07)

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов ВОВ впервые проедет по улицам уральской столицы

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных на территории Свердловской области в годы войны, впервые проедет 8 мая по центральным улицам Екатеринбурга.

Начало движения автоколонны в 10 часов 15 минут от штаба Центрального военного округа. Машины проедут по проспекту Ленина через Площадь 1905 года, затем по ул. Московской до ул. Симферопольской. В составе колонны десять армейских автомобилей «УАЗ», украшенных символикой Дня Победы. Замыкает автоколонну автомобиль с точной копией Знамени Победы - штурмовым флагом 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённым 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией.

Водители автомобилей будут одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 1 тыс. копий Знамени Победы изготовили в ЦВО ко Дню Победы
Летчики ЦВО проведут генеральную репетицию пролета авиации в девяти городах РФ 7 мая
Количество подразделений, которые претендуют в ЦВО на звание «ударное», увеличилось на 30%
Военкоматы ЦВО полностью готовы к приему новобранцев

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false