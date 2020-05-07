07.05.2020 (16:07)

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов ВОВ впервые проедет по улицам уральской столицы

Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных на территории Свердловской области в годы войны, впервые проедет 8 мая по центральным улицам Екатеринбурга.

Начало движения автоколонны в 10 часов 15 минут от штаба Центрального военного округа. Машины проедут по проспекту Ленина через Площадь 1905 года, затем по ул. Московской до ул. Симферопольской. В составе колонны десять армейских автомобилей «УАЗ», украшенных символикой Дня Победы. Замыкает автоколонну автомобиль с точной копией Знамени Победы - штурмовым флагом 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённым 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией.

Водители автомобилей будут одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги.

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