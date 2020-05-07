07.05.2020 (19:01)

«Трамвай Победы» впервые проедет по улицам уральской столицы 9 мая

Впервые 9 мая по улицам Екатеринбурга проедет «Трамвай Победы». Трамвайная платформа оформлена как сцена фронтовой концертной бригады. Проезжая по улицам уральской столицы, артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся на импровизированной сцене, исполнят знаменитые песни военных лет: «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и прочитают стихотворения. Все выступающие будут одеты в форму одежды военных лет.

«Трамвай Победы» начнет движение в 11:00 с территории Северного депо города Екатеринбурга. Затем с улицы Луначарского платформа уйдет на проспект Ленина с двухминутной стоянкой на остановке «Площадь 1905 года». По ходу движения платформа проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова, проспекту Космонавтов с разворотами на ЦПКиО им.Маяковского, Площади первой пятилетки и станции Вторчермет.

Завершит движение трамвайная платформа, посвященная Дню Победы в в районе 15.30 – 16.00 местного времени в Северном трамвайном депо.



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