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07.05.2020 (18:54)

Генеральная репетиция пролета авиации над главной площадью прошла в Кызыле

В Кызыле прошла генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации, который состоится 9 мая над главной площадью столицы Республики Тыва.

В пролете были задействованы 5 единиц авиационной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26.

Взлет самолета и вертолетов производился с аэродрома в Кызыле. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Арата в установленное время. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 300 км/ч для самолета.

9 мая демонстрационный пролет авиации состоится в 8.40 по местному времени.

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты состоятся в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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