07.05.2020 (18:50)

Около тысячи памятных церемоний в честь Дня Победы пройдет на территории регионов дислокации ЦВО

Около тысячи памятных церемоний, посвященных празднованию 75-ой годовщины в Великой Отечественной войне, пройдет в трех федеральных округах России с участием военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

Небольшие группы военнослужащих ЦВО с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил посетят мемориальные комплексы, места захоронений фронтовиков и памятные стелы, возложив живые цветы, венки, гирлянды. В том числе мемориальные мероприятия пройдут с участием российских военнослужащих, проходящих службу на военных базах в Таджикистане и Киргизии.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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