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07.05.2020 (18:21)

В 14 городах Дальневосточного федерального округа состоялись генеральные репетиции воздушного показа авиационной техники ко Дню Победы

В 14 городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) состоялись генеральные репетиции демонстрационных полетов авиации, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них было задействовано около 100 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота.

Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в котором было задействовано 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР.

Репетиция пролетов авиации также прошла над Владивостоком, Читой, Уссурийском, Комсомольском-на-Амуре, Биробиджаном, Улан-Удэ, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Белогорском и Курильском.

Летный состав авиагрупп отработал элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, а также выполнил построения строя с пролетом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ
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