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07.05.2020 (18:17)

В Москве творческая группа ЦОК ВКС в преддверии Дня Победы поздравила на дому ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы творческая группа Центрального офицерского клуба (ЦОК) Воздушно-космических сил (ВКС) посетила на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве.

От имени командования ВКС фронтовикам были вручены памятные подарки и цветы. Герои услышали в исполнении артистов творческой группы ЦОК ВКС песни военных лет.

Перед выступлением начальник ЦОК ВКС Владимир Лужбин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарил их за совершенные подвиги, проявленные мужественность и отвагу.

9 мая ЦОК ВКС проведет онлайн-концерт «Салют Победы!».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ветераны , ВКС
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