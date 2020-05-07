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07.05.2020 (18:08)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память и облагородили мемориал защитников Ленинграда

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) почтили память погибших и облагородили мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня».

Военнослужащие провели ремонт и покраску металлического ограждения, элементов вооружения на мемориале, восстановили окопы и блиндажи, кирпичную кладку на постаментах и стелах, убрали опавшую листву и бытовой мусор, произвели вырубку засохшего кустарника. В ходе трехдневной работы было очищено от бытового мусора и сухостоя более 1,5 тыс. кв. м территории мемориального комплекса.

После проведения благоустройства состоялось возложение венков и цветов к мемориалу.

Всего военнослужащими ЗВО было благоустроено более 30 мемориалов и воинских захоронений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мемориал «Лемболовская твердыня» возведен в 1967 году на 34-м километре Приозерского шоссе, где в 1941 году войска 23-й армии остановили наступление финских войск и стойко держали оборону вплоть до начала наступления 1944 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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