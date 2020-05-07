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07.05.2020 (17:39)

Воспитанники довузовских образовательных учреждений ВДВ написали более 1 300 писем ветеранам Великой Отечественной войны

Воспитанники довузовских образовательных учреждений ВДВ написали более 1 300 писем ветеранам Великой Отечественной войны с поздравлениями с Днем Победы в рамках патриотической акции «Спасибо за все!».

Эти письма будут вручены ветеранам вместе с подарками и памятными адресами в День Победы.

Кроме того, в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск подготовлено около 570 видеопоздравлений ветеранов с юбилейной датой, которые будут направлены и продемонстрированы тем ветеранам, которых будет невозможно поздравить индивидуально.

Военно-патриотическая акция «Спасибо за все!» проходит в Воздушно-десантных войсках и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ходе которой военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Великой Победой, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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