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07.05.2020 (17:15)

В Самаре состоялось генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации в День Победы

В Самаре летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

Пилоты сверхзвуковых истребителей, фронтовых бомбардировщиков и транспортно-штурмовых вертолетов тренировались соблюдать интервалы, дистанцию, скорость между воздушными судами на предельно малых высотах.

9 мая в небо над Самарой поднимутся пара многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8. Они совершат пролет над центральной частью города на высоте до 400 метров со скоростью 200-700 км/ч. Всего будет задействовано 6 единиц авиационной техники с двух авиабаз Центрального военного округа.

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Авиация
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