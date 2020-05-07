07.05.2020 (17:11)

Летчики ЦВО провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге

Летчики авиационного объединения Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе генеральной репетиции над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

В парадном строю экипажи пролетели в составе звеньев и пар на интервалах около 50 метров, каждый тип воздушного судна соблюдал установленную скорость от 200 км/ч для вертолетов и до 700 км/ч для самолетов С-24МР, Су-34, МиГ-31.

Демонстрационный пролет авиации в Екатеринбурге состоится 9 мая в 11:00. В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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