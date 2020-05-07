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07.05.2020 (17:07)

Генеральная репетиция пролета российской авиации к Дню Победы состоялась в Таджикистане

Российские летчики 201-й военной базы провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации над территорией 201-й военной базы к Дню Победы.

Экипажи многофункциональных вертолетов Ми-8 из состава авиагруппы военной базы выполнили взлет с аэродрома Гиссар и отработали пилотирование в парах, время выхода в район пролета, соблюдение безопасной дистанции между летательными аппаратами.

В мероприятии, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, летчики выполнят пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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