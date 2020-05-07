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07.05.2020 (17:04)

Генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации прошла в Новосибирске

Генеральная репетиция пролета авиации над площадью Ленина в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Новосибирске.

В воздушном параде приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы Канск Центрального военного округа. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия, чтобы во всей красе показать свои боевые машины.

В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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