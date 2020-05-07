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07.05.2020 (16:50)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота поздравили ветеранов Великой отечественной войны

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы.

Представители частей армейского корпуса, дислоцированных в городах восточной части Калининградской области вручили ветеранам благодарственные письма, продуктовые наборы и цветы.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей, рассказали о своей службе и жизни в годы войны и после неё. А также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.

В свою очередь военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота пожелали ветеранам и их семьям здоровья и благополучия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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