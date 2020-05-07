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07.05.2020 (16:43)

Житель блокадного Ленинграда принял участие в репетиции пролёта авиации ЗВО в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге в генеральной репетиции пролёта авиации Западного военного округа (ЗВО) ко Дню Победы принял участие житель блокадного Ленинграда 82-летний ветеран Вооружённых Сил СССР полковник в отставке Владимир Пимбурский. Он был приглашён военными лётчиками на борт транспортного самолета Ту-134, который пролетел над городом в составе парадного строя авиации.

Пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравили ветерана с приближающимся Днём Победы.

В годы блокады Ленинграда Владимир Пимбурский проживал в Кронштадте, позже был эвакуирован по «Дороге жизни» на Ладожском озере, его отец оборонял город.

В репетиции пролёта авиации ЗВО, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, Ан-26, Ан-12 и Ту-134, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Западный военный округ
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