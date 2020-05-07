07.05.2020 (15:58)
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил штандарт командира армейского корпуса генерал-лейтенанту Юрию Яровицкому
7 мая 2020 года в штабе армейского корпуса в городе Гусев командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил штандарт командира армейского корпуса генерал-лейтенанту Юрию Яровицкому. В ходе проведения торжественного мероприятия командующий флотом отметил, что личная ответственность военных руководителей за принятое решение, за подготовку и успешное применение личного состава по предназначению достойны соответствующего отличительного знака - штандарта.
Командующий флотом также отметил важную роль армейского объединения в защите самых западных рубежей нашей Родины и поздравил военнослужащих с наступающей 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Следует отметить, что обладатель штандарта генерал-лейтенант Юрий Яровицкий является командиром армейского корпуса со дня его образования с 1 апреля 2016 года.
Справочно:
Штандарт командира армейского корпуса является особо почетным персонифицированным знаком различия, символизирующим должностное положение и личную ответственность командира корпуса за руководство подчинёнными воинскими формированиями.