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07.05.2020 (15:58)

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил штандарт командира армейского корпуса генерал-лейтенанту Юрию Яровицкому

7 мая 2020 года в штабе армейского корпуса в городе Гусев командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил штандарт командира армейского корпуса генерал-лейтенанту Юрию Яровицкому. В ходе проведения торжественного мероприятия командующий флотом отметил, что личная ответственность военных руководителей за принятое решение, за подготовку и успешное применение личного состава по предназначению достойны соответствующего отличительного знака - штандарта.

Командующий флотом также отметил важную роль армейского объединения в защите самых западных рубежей нашей Родины и поздравил военнослужащих с наступающей 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Следует отметить, что обладатель штандарта генерал-лейтенант Юрий Яровицкий является командиром армейского корпуса со дня его образования с 1 апреля 2016 года.

Справочно:

Штандарт командира армейского корпуса является особо почетным персонифицированным знаком различия, символизирующим должностное положение и личную ответственность командира корпуса за руководство подчинёнными воинскими формированиями.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
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