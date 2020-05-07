07.05.2020 (11:50)
В День Победы впервые над городами Амурской области состоится воздушный показ авиации ВВО
В небе над Благовещенском и Белогорском Амурской области состоялась генеральная репетиция пролета многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа. Воздушный парад в амурских городах в честь празднования Дня Победы состоится впервые.
В демонстрационном пролете будет задействовано 4 новейших истребителя Су-35С авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае. Экипажи преодолеют более 700 километров, чтобы оказаться в небе Благовещенска и Белогорска и показать жителям городов мощь и красоту истребительной авиации.
Групповой пролёт истребителей над городами спланирован 9 мая 11:00-11:30. Увидеть авиатехнику смогут все желающие.
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